El amor está en el aire: joven usó dron para tener cita con una chica en plena cuarentena

Le envió su número a la joven y ella se contactó con él de inmediato. Ocurrió durante el periodo de aislamiento por coronavirus.

“No puedo creer que esto realmente funcionó, y sí, esta es una historia real”, escribió Jeremy Cohen en sus redes sociales.

I can’t believe this actually worked and yes this is a real story pic.twitter.com/X5KbBl0qIe

— Jeremy Cohen (@jerm_cohen) March 22, 2020