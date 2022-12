El amor verdadero sí existe: este abuelo demuestra que el romance nunca acaba

Una pareja de abuelitos se convirtió en otra prueba más de que el amor verdadero sí existe y nunca deja de ser. Con un ramo de flores y vestido para una ocasión especial, él esperó a su amada en la sala de un aeropuerto irlandés.

Al ver a su mujer salir, este romántico empedernido la recibió con un abrazo interminable. La escena no podía terminar de otra forma: con un beso en la boca.

La escena fue grabada por la usuaria Makonenn Sam y subida en su cuenta en Facebook.

This made my heart melt.Posted by Makonenn Sam on Lunes, 7 de septiembre de 2015 https://www.facebook.com/Stal3go/videos/926398134122240/

Pocas veces el mundo es testigo de este tipo de manifestaciones de amor eterno, será por eso que hasta la fecha el video ha sido reproducido más de 38 millones de veces.



Perro vs. Minion: solo hay un vencedor

Arnie Doddle, un cachorro inquieto y buscapleitos no sabía con quién se había metido cuando decidió entablar una pelea con un muñeco de plástico en forma de minion.

El perro empujó al muñeco con su pata y lo provocó dándole pequeños golpes en la cabeza. Lejos de sentirse intimidado, el muñeco le dio un batacazo a su enemigo canino que lo sacó de circulación, o mejor, lo dejó tendido en la lona.

Con más de tres millones de visitas, este video de la derrota de Arnie Doddle a manos de minion no ha pasado desapercibida por los cibernautas.



Paracaidista resuelve cubo mágico en el aire

Como si hacerlo con los pies en la tierra fuera sencillo, un paracaidista decidió armar un cubo mágico (Rubik) al lanzarse en caída libre.

Con toda tranquilidad, el hombre empezó a mover el cubo hasta lograr resolver cada uno de sus lados. Lo hizo en 50 segundos.

El récord en tierra lo tiene el joven australiano Felikz Zemdegs, quien armó el cubo en 5,6 segundos.



¡Felizmente separados!

El amor eterno no aplica para todos. Si no, que lo digan decenas de parejas que han decidido compartir en las redes sociales su divorcio.

Bajo la etiqueta #DivorceSelfie celebran el hecho de haberse separado de manera “respetuosa, racional y honorable”.

Según ellos, borrar a los ‘ex’ de sus cuentas ya está pasado de moda. Lo que importa hoy, dicen, es seguir siendo compañeros y no lastimar a los hijos.