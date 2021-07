El clamor de una dibujante que está a punto de quedar ciega por una enfermedad

María Betania Ribera Antelo es una dibujante que está a punto de quedar ciega por una enfermedad que le diagnosticaron desde los 15 años, diabetes. Ahora, ante el temor de perder un sentido con el que se ha costeado sus estudios, decidió hablar y pedir ayuda.

“Discúlpenme por mostrarme así”, dijo la joven, procedente de Bolivia, en un video que se ha viralizado en cuestión de horas.

“Siempre he trabajado, estudiado y siempre creí que podría sola”, contó la dibujante que está a punto de quedar ciega.

Relató que en noviembre “perdí la vista del ojo izquierdo, no veo absolutamente nada con ese ojo. Y con el ojo derecho estoy perdiendo la vista también”.

En diciembre “tenía que haberme hecho una cirugía de emergencia en el ojo izquierdo, no me la hice porque creía que podía sola (…) ajustar el dinero y poderme hacer la cirugía y ese era el plan”, continuó diciendo, pero no fue así.

La dibujante que está a punto de quedar ciega reconoció que no ha podido continuar con su labor de hacer retratos, que publica en sus redes sociales, “porque ya no veo, no puedo forzar la vista de un solo ojo”.

Además, debe asumir muchos gastos porque los medicamentos que toma para la diabetes “son caros, los análisis son caros, me coloco estas gotas pero me duran una semana y tengo que volver a comprar, son muy caras, la cirugía que me tengo que hacer de los ojos es muy cara y no puedo sola, esta vez no puedo sola”, reveló.

“Siento que debo hacer algo antes de quedarme ciega (…) No me imagino la vida ciega y necesito ayuda”, expresó casi entre lágrimas la joven, quien afirmó que su familia es de escasos recursos y por eso no puede ayudarle.

En su cuenta de Facebook, Betania publicó su número celular y el de su cuenta bancaria para que, quien lo desee, le brinde donaciones que le permitan someterse a la cirugía.

“Les prometo que cuando esté bien de la vista les voy a regalar un lindo retrato, un lindo cuadro en señal de agradecimiento por ese gesto”, finalizó.

Estos son algunos de los cuadros que hace la dibujante que está a punto de quedar ciega

Tomada de Dibujos artísticos Betania Ribera en Facebook.