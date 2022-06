¿El colmo de la mala suerte? Adolescente perdió millonaria lotería por no tener fondos en el banco

Una joven en Inglaterra vivió la gran decepción de su vida. Rachel Kennedy, de 19 años, no podía creerlo cuando observó que los números ganadores del premio mayor de la lotería Euromillions coincidían con su tiquete. Sin embargo, poco después, la lotería le hizo saber que no pagaría unos 220 millones de dólares, pues no había suficientes fondos en su cuenta cuando compró el boleto.

Rachel se encontraba en su casa cuando le llegó una notificación a su celular diciendo que era uno de los ganadores de Euromillions. Cuando revisó en su app no salía de su asombro al revisar que los números 06, 12, 22,29, 33, 06, 11 correspondían al premio mayor de 182 millones de libras esterlinas.

Llamó a su madre y a su novio para mostrarles lo que estaban sucediendo. Todo era celebración al pensar cómo cambiaría su vida con esa cantidad de dinero.

Sin embargo, cuando la joven llamó a la lotería le fue informado que, en efecto, era la ganadora pero que no le sería entregado el premio pues al momento de comprar el tiquete solo tenía 2,50 libras en su cuenta, por lo que el boleto nunca fue pagado ya que el banco rechazó la transacción por falta de fondos. Por esta razón nunca jugó.

Cuando la joven publicó en sus redes sociales su triste historia, la lotería se pronunció oficialmente: “Estamos al tanto de la historia de Rachel y esperamos que compre tempranamente un boleto para el próximo gran sorteo”.