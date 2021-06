“El COVID no existe”, afirma profesora al discutir virtualmente con las mamás de sus alumnos

La profesora Rosa Emperatriz Rasuri está en el ojo de la polémica en Argentina luego de afirmar que el COVID no existe frente a un grupo de madres de la institución donde daba clase.

El hecho se registró en medio de una sesión virtual de la escuela secundaria Industrial N°7 de Las Heras.

“¿Cómo le puede decir a mi hija que el COVID no existe? No puede hacerlo”, le dijo una de las madres que escuchó la cátedra de Ética que estaba impartiendo a los menores de edad.

“No existe, usted está equivocada”, le espetó la docente.

Según ella, "es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos. Si a ustedes les molesta, a mí no me interesa. Si ustedes quieren ir a hablar con el regente, tienen todo el derecho de hablar con el regente. Estoy dando formación ética", dijo en medio de la fuerte discusión con las madres de familia.

Entonces intervino una mujer que le comentó a la maestra que había perdido a su progenitora hacía algunas semanas por el coronavirus.

“Le quiero contestar a usted, porque usted se ha dirigido a mí con respeto, no como las otras madres atrevidas”, dijo la profesora.

Le afirmó que las personas “no se mueren de ningún COVID porque el COVID no existe; yo tengo mi hermano médico científico y él es el que me informa. Se está muriendo la gente por neumonía”.

Los especialistas, recalcó, dicen que la gente muere por el coronavirus, pero “ellos le mienten. La gente se enferma de neumonía, pero no las tratan por neumonía, las tratan por COVID, que no existe, entonces la gente se está muriendo”.

Tras la acalorada discusión, la profesora Rasuri fue removida del cargo. Pese a esto, mantuvo su postura y señaló en medios de ese país que tiene relación con Médicos por la verdad, una organización que niega la existencia de la pandemia.