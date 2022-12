El dilema de Apple: ¿qué hacer con tanto dinero acumulado?

La compañía acumuló la sorprendente cifra de 256.800 millones de dólares. Sus ganancias provienen principalmente del iPhone.

El informe trimestral que Apple publicó el martes muestran que su tenencia de efectivo -la gran mayoría en el extranjero- saltó a una suma que supera la producción de Chile, según los últimos datos disponibles del Banco Mundial.

El gigante de la tecnología se ha resistido a repatriar ganancias porque el fisco estadounidense las grava con impuestos de hasta 35%.

Las propuestas del presidente Donald Trump y legisladores podrían reducir la tasa impositiva de los ingresos repatriados; un incentivo dirigido a que Apple y otras compañías pongan su dinero a trabajar en Estados Unidos.

Mientras que cualquier empresa estaría encantada de estar en los zapatos de Apple con su tesoro en efectivo, "hay algo no muy saludable al respecto", dijo Roger Kay, analista de Endpoint Technologies Associates.

"Normalmente, esperarías efectivo para financiar oportunidades de inversión, pero obviamente Apple no tiene ningún uso para tanto dinero", afirmó.

Apple se ha convertido en la empresa más valiosa y rentable de la actualidad. Pero tiene desafíos únicos porque sus ganancias provienen principalmente del iPhone, que enfrenta una competencia cada vez más dura en un mercado de teléfonos inteligentes saturado.

- Estrategia de largo plazo -

Apple es presionada periódicamente a devolver más dinero a los accionistas con mayores dividendos y a recomprar más acciones. Ya ha gastado unos 200.000 millones de dólares haciendo eso.

Patrick Moorhead, de Moor Insights & Strategy, argumentó que devolver todo el dinero a los accionistas "no ayuda a los intereses estratégicos de nadie" y que Apple necesita encontrar formas de diversificar su negocio.

Una forma de hacerlo sería "tornarse vertical", o adquirir un fabricante de chips como AMD para suministrarlos a todos los dispositivos de Apple, dijo Moorhead.

Netflix, dijo, podría complementar el negocio de Apple al ofrecer contenido para su ecosistema de dispositivos.

Moorhead dijo que si Apple, que tiene un permiso para testear su sistema de vehículos autónomos, es serio acerca de ese mercado "tendría que comprar una compañía de automóviles" como Tesla.

Bob O'Donnell, de Technalysis Research, dijo que Apple tiene una cantidad asombrosa de efectivo con el que "reescribir industrias por completo".

"El desafío es cultural y organizativo, ¿cómo integrar algo tan grande?", dijo O'Donnell.

- La adivinanza impositiva -

La situación de Apple ha puesto de relieve las crecientes existencias de efectivo en el extranjero de multinacionales estadounidenses, estimadas entre 2,5 y 3 billones de dólares.

Lisa De Simone, profesora de la Universidad de Stanford que se especializa en impuestos internacionales, dijo que el código actual crea "incentivos para que las empresas lleven tantas ganancias como puedan al extranjero".

Pero agregó que una "vacación" temporal de impuestos, como Washington intentó en 2004, sólo aumentaría los incentivos.

"Compañías como Apple sólo han aumentado el envío de sus ingresos con la expectativa de que podrían obtener otra 'vacación' más adelante", dijo.

El profesor de finanzas de la Universidad de Georgetown, Lee Pinkowitz, dijo que las compañías con efectivo en el extranjero están esencialmente reteniendo los fondos como rehenes de los políticos estadounidenses.

"El gobierno ya reveló en 2004 que estaban dispuestos a negociar con los secuestradores", dijo. "Lo que se puede esperar es que se tomen más rehenes", añadió.

El gobierno de Trump está tratando de alentar a las empresas a traer esos ingresos a casa para invertir y crear empleo en los Estados Unidos.

Pero Pinkowitz dijo que un mayor estímulo para repatriar activos es improbable.

- ¿Hecho en EEUU? -

¿Podría Apple usar parte del dinero para volver a fabricar a gran escala a Estados Unidos?

Jan Dawson de Jackdaw Research dijo que esto es improbable debido al proceso de fabricación y suministro de Apple.

"Simplemente no tenemos la fuerza de trabajo para mantener esta escala de fabricación", dijo. "Ningún recorte tributario va a compensar eso por completo".

Pero Kay afirmó que ve potencial de Apple para traer las fábricas a casa si las condiciones son correctas.

La firma de la manzana anunció el miércoles que creará un fondo de inversiones de 1.000 millones de dólares para favorecer la creación de puestos de trabajo en la industria de punta en Estados Unidos.

"Crearemos un fondo consagrado a la industria de punta, en la que aportaremos 1.000 millones de dólares en un primer momento", declaró Tim Cook, PDG d'Apple, durante una entrevista con la cadena financiera CNBC.

La suma representa una miga de pan de los más de 250.000 millones de dólares en liquidez detentados por Apple, que esta semana anunció resultados en alza, aunque inferiores a las previsiones.

Pero la repatriación de esos activos le costaría muy caro, teniendo en cuenta la legislación fiscal en vigor, aunque Trump presentó recientemente una reforma destinada a reducir considerablemente los impuestos a las empresas.