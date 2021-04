El drama de una presentadora: su esposo estuvo más de un año en UCI por COVID

La presentadora británica Kate Garraway contó a Good Moning Britain el emocionante momento en que su esposo, Derek Draper, por fin pudo volver a casa tras estar batallando contra el COVID-19 durante más de un año en unidad de cuidados intensivos.

La mujer habló de los “momentos encantadores” que ha vivido con su pareja desde que regresó a casa. “Es como el comienzo de un nuevo capítulo, pero realmente muy importante”, dijo entre lágrimas.

Draper, quien es un excabildero (activista que persuade a miembros del gobierno para aprobar leyes que beneficien a su partido) de Inglaterra , tuvo que ser hospitalizado en marzo de 2020 y casi de inmediato llevado a UCI. Estuvo al borde la muerte en seis ocasiones.

La familia del hombre tuvo que acondicionar su hogar para que pueda recibir la atención que necesita durante las 24 horas ya que los médicos acordaron que su recuperación se vería favorecida al regresar a casa.

Para los hijos de la pareja, tener a la familia nuevamente reunida es causa de gran felicidad. Darcey y Billy 15 y 11 años, en cuanto vieron a su padre llegar a la puerta de la casa, corrieron a abrazarlo. Aunque Draper no puede hablar y se le dificulta la movilidad, las lágrimas fueron inevitables

Publicidad

Tan solo preparar comida para cuatro y ya no para tres es de gran placer. “Mientras colocaba los platos, me di cuenta de que estaba colocando cuatro, ahora me hace llorar”, contó Garraway.