El error de Marc Jacobs que se convirtió en burla en redes sociales

El prestigioso diseñador, que ha trabajado para Louis Vuitton y que desde hace años tiene su propia marca, se equivocó el lunes por la noche al subir un desnudo a la popular red social, quedando a la vista de sus 206.000 seguidores.

En la fotografía, que parece tomada dentro de su armario, no se le ve la cara, pero por otras ‘selfies’ o autofotos que ha colocado en su perfil se puede comprobar que las manos, el anillo y la carcasa del móvil coinciden.

Publicidad

[[{"fid":"155592","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

De perfil y con los calzoncillos por las rodillas, Jacobs acompañó la desafortunada foto con el texto "It's yours to try!" (depende de ti probarlo), lo que ha sido interpretado como un mensaje privado para algún usuario de la red social que acabó en el perfil público del diseñador.

En el poco tiempo que la foto visible recibió varios clics de "Me gusta" y fue rápidamente copiada y publicada en la web Gawker para inmortalizarla antes de su previsible eliminación por parte de Jacobs.

Nueva York