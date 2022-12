¿El esposo le puso los cachos con su hermano? Mujer descubre una supuesta dura verdad

La usuaria de TikTok @bennyylareina se desahogó en algunos de sus videos al revelar que su esposo le habría puesto los cachos con su hermano.

En uno de los clips que la mujer compartió se puede ver presuntamente a su marido agarrado de la mano con otro hombre, quien sería el hermano de ella.

“20 años fingiendo ser el hombre más fiel, que hasta hijos tuvimos. Ya me lo habían dicho que tanta caballerosidad es raro, pero ¿por qué carajo con mi hermano? Lo bueno es que le sacará toda la plata también a él. Luego, vendrá como el perro arrepentido y nunca lo voy a perdonar”, indicó.

Ella aclaró, en otro video, que no fue la persona quien grabó infraganti a su pareja, sino una amiga.

“Se me puso la piel de gallina horrible, sentía yo que me moría en ese mismo instante, vi como mi última luz de la vida pasar, sentía que el diablito se me aparecía y me decía “mátalos’”, expresó la usuaria.

Tras enterarse de la infidelidad, ella decidió ponerles una trampa en la que presuntamente cayeron, pues los habría encontrado en la sala de su casa, borrachos y dándose besos. La reacción de la mujer fue agarrar una escoba y un banco para lanzárselos a los dos hombres, a quienes también echó de la vivienda.



En un tercer video, @bennyylareina reveló que esta no era la primera vez que su hermano se metía con alguna de sus parejas porque él, a los 17 años, le habría quitado un novio, pero nunca imaginó que esta situación se fuera a repetir. Se desconoce qué tan real es esta historia o si se trata de un montaje para atraer seguidores.

