El hijo del año: joven modela los bikinis que hace su mamá para darle publicidad

El cantante brasileño Thiago Pantaleão se ha ganado el título de ‘hijo del año’ en redes sociales al tener un noble gesto con su mamá, Bianca Caitano Pantaleão, para impulsar su negocio como diseñadora. El joven posó recientemente con los bikinis que ella elabora en croché. De inmediato sus fotos se hicieron virales.

Thiago expresó que “la veía matarse con la limpieza y eso me estaba dando angustia”, entonces cuando la encontró tejiendo decidió impulsarla y ayudarle con un poco de publicidad al lucir sus prendas. Lo que no se imaginó es que se iba a volver tan popular que no dan abasto los pedidos y hasta le resultó una oferta de Vogue.

Vestido por su madre, con un elegante traje, el joven asistió a su primer baile de Vogue Brasil, importante evento de moda en su país.

“Solo quiero agradecer a mi madre @biancacaitanorp que perdió el sueño, dejó todo lo que tenía que hacer, para entregar esta obra de arte que están viendo. Hoy soy el niño más orgulloso y feliz del mundo. Ayer mi mami no podía quedarse con su arte porque nadie quería pagar, o cuando pagaban era a muy bajo precio. Ella se mataba limpiando para ayudar con la renta de la casa, hoy trabajó con uno de los más grandes estilistas del país”, manifestó.

Los aplausos para madre e hijo no se han hecho esperar y ahora son muchos los que quieren que Bianca les confeccione sus pintas.