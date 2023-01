¿El hombre más alto del mundo? Sulemana Abdul Samed mide 2,89 metros y no para de crecer

‘Every three or four months I dey grow tall, my height make me famous’Meet Sulemana Abdul Samed aka Awuche, de 9.6 feet giant wey still dey grow. Awuche na from Gambaga, North East Region of Ghana and e say e be di 'tallest man for Africa'. #AnsuGotIdeas #soja #fixthecountry #blackstars #question #agyakoo #captainsmart #fixthecountryghana💪💪 #africantiktok #pageforyou_🔥trending💔video #pageforyou🦋 #nigeriatiktok🇳🇬🇳🇬🇳🇬 #trend #trendingvideo #kwakuansu1 #globalcitizenfestival #fixthenation #ghtiktok #ghtiktok🧠🇬🇭 #ghtiktok🇬🇭❤️