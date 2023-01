El increíble regalo de un soldado a su hijo que ha emocionado a millones de personas

Lo que parecía una misión imposible para este papá se hizo realidad en el cumpleaños de su hijo.

El sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Mark Coffelt, de misión en Qatar, llevaba ocho meses sin ver a su pequeño Ronin, que recibió de su padre un regalo con una nota en la que lamentaba no poder acompañarlo en su día.

“Hubo algunos problemas aquí y parece que no voy a poder volver a casa para tu cumpleaños este año. Lo siento mucho, espero que entiendas, hubiera hecho cualquier cosa para estar contigo”, escribió Coffelt.

Mientras leía en voz alta, el semblante del niño se iba poniendo cada vez más triste y resignado. Hasta que llegaron las últimas líneas de la misiva: “Pero pude prepararte una sorpresa especial, así que espero que con esto me perdones por no volver a casa. Te amo con todo mi corazón y te extraño mucho. Papá”.

Entre lágrimas, Ronin levantó la mirada y ahí estaba su padre junto a la puerta.



“¡Papá! Te extrañé. Te amo”, le dijo el niño mientras se fundían en un abrazo.

Un video que ha emocionado a millones de personas, que han sido testigos de este encuentro en el que el mejor regalo no tiene precio, pero sí todo el valor.

