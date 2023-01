El más fiel de los amigos: perro rehúsa a moverse del sitio donde su dueño murió

Pese a los intentos de los vecinos por adoptarlo, el animal insiste en quedarse allí. Algunos ya lo llaman el ‘Hachiko griego’.

Hace un año y medio, el dueño del can chocó de frente contra una mezcladora de cemento en una curva de la localidad griega de Nafpaktos. Haris, de 40 años, murió en el lugar.

No es muy claro cómo llegó su perro hasta el lugar, pues está a 12 kilómetros de la casa que compartía con Haris.

Desde entonces, el fiel amigo no se mueve de allí pese al esfuerzo de vecinos y autoridades por adoptarlo. A veces, cuando hace mucho sol, se desplaza algunos metros para buscar sombra en un sitio cercano.

Conmovidos con su lealtad, los lugareños le llevan comida y agua y le han construido una pequeña casita para que se refugie. También hicieron un pequeño altar en recuerdo de Haris.