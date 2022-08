El mejor obsequio: estudiantes se unieron para pagarle la excursión a una de sus compañeras

En un colegio de Entre Ríos, una provincia de Argentina, los estudiantes de un curso se unieron para pagarle a una de sus compañeras el viaje de excursión a Bariloche, una hermosa y turística región de ese país. La reacción de la joven fue tan conmovedora que se volvió viral en las redes sociales .

En un video que fue subido a TikTok se escucha decir a una de las compañeras “te queremos hacer un regalo” y le entrega una cajita a Belén Arbelais.

La joven, que al principio se mostró cautelosa, toma el obsequio y al abrirlo se encuentra con una tarjeta.

Posteriormente, su compañera de salón le pasa un sobre en el que está el tiquete para que vaya a la excursión. Cabe resaltar que ese viaje suele ser costoso y muchos estudiantes se lo pierden, pues no alcanzan a reunir la plata para ir.

Al enterarse de que iba a vivir una de las mejores experiencias de su vida, se mandó las manos al rostro y empezó a llorar.

Sus amigos, conmovidos por la escena, empezaron a aplaudir y a celebrar que Belén iba a ir con ellos. En diálogo con el medio La Nación , la joven contó el frenesí de emociones que la invadieron en ese momento.

“No lo podía creer, cuando vi el boleto estallé en llanto toda la mañana y mi familia también. Mi hermana se emocionó, ya que ella sí pudo viajar en su momento y yo ahora no podía. Fue una gran oportunidad, no me lo esperaba y me hicieron muy feliz”, dijo.

Aseguró que de no ser por sus compañeros no hubiera podido viajar, pues la situación económica en su hogar actualmente no es la mejor.

Ahora su curso y sus amigos son conocidos por tener un gran corazón y mucha solidaridad.