El niño milagro: estuvo al borde de la muerte tras accidente de tránsito

El 2014 va llegando a su final. Entre balances y nostalgia muchos hacen memoria de las personas que han marcado sus vidas. Kellie Haddock es una de las que decidió, a través de un video, agradecer a quienes salvaron de la muerte a su hijo.

Hace 10 años, Kellie dio a luz a Eli. Todo era felicidad en el hogar de esta joven madre, de su esposo AJ y del hijo de ambos. El destino, sin embargo, dio un giro inesperado.

Un accidente de tránsito acabó con la vida de AJ. El bebé, con tan solo 14 semanas de nacido, llegó moribundo al hospital Arnold Palmer, en Orlando, Estados Unidos, donde el equipo médico lo intentó todo para salvarlo.

Una década después, la mamá de Eli volvió al centro asistencial para agradecerles personalmente a los héroes que trabajaron incansablemente por su hijo.

Hoy, Eli a sus 10 años desborda alegría. Cada instante de su vida fue compartido por Kellie a los médicos, paramédicos y enfermeras que le dieron una segunda oportunidad.

El video titulado Proyecto gratitud: una madre encuentra a quienes salvaron a su bebé ya supera el millón de visitas en internet. Vale la pena verlo de comienzo a fin.

Para conocer más de esta historia ingrese a Kellie’s Thank You Project (El proyecto de gratitud de Kellie).

Barack Obama en 3D

Esta es la primera vez que el busto de un presidente de los Estados Unidos se hace realidad usando tecnología de impresión 3D.

Lo hizo el Instituto Smithsonian y, según ha trascendido a los medios, sería el modelo digital de más alta resolución de un jefe de Estado.

Para este trabajo, se usaron 50 luces LED, 14 cámaras y una impresora 3D.

El escaneo del rostro de Obama se hizo en la mismísima Casa Blanca.

Y justamente en el canal oficial de The White House en YouTube se publicó el video que revela el detrás de cámaras de este trabajo de gran precisión que hoy le da la vuelta al mundo.

El busto 3D de Obama estará en exhibición en el Smithsonian Castle de Washington hasta el 31 de diciembre.

El poder de la música en los perros

Un bulldog ha logrado cautivar a miles de cibernautas con su particular forma de sentir la música.

Cuando sus dueños lo llevan de paseo en automóvil, la mascota sabe que una vez se enciende la radio y suena el tema You raise me up todos tienen que cantar.

Su interpretación es realmente adorable. El video ha logrado superar las ochocientas mil vistas en menos de una semana.