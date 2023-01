El noble gesto de un policía con una perrita herida que se volvió viral

En Osceola, Florida, el ayudante de sheriff Josh Fiorelli se volvió viral por una fotografía en la cual se observa el conmovedor gesto que tuvo con una perrita lastimada.



El hombre la tapó con su chaqueta para abrigarla después de verla en el estado en el que se encontraba.

Josh Fiorelli explicó al medio WFTV que decidió cuidar del animal ya que "hacía frío, estaba mojada y no tenía a nadie allí, así que decidí ser esa persona que ella necesitaba".

"Sé que muchos perros se ponen a la defensiva cuando se lesionan. Ella no estaba a la defensiva en absoluto. Aceptó que tratara de acariciarla y cuidarla", agregó Fiorelli.

La perrita, que no tenía collar ni nada que la identificara, tenía una pata dislocada.

El animal ahora está en un refugio y, aunque necesita cirugía, los veterinarios estiman que va a estar bien.