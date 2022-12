El papa Francisco supera los 40 millones de seguidores en Twitter

La cuenta, que difunde mensajes religiosos, se acerca a la de Donald Trump (40,3 millones), pero sigue lejos de Barack Obama (más de 95 millones).

El papa Francisco, siempre dispuesto a recomendar a los jóvenes que no abusen de sus teléfonos móviles, superó los 40 millones de seguidores sumando sus nueve cuentas oficiales de Twitter, anunció este miércoles la Santa Sede.

El líder espiritual de los 1.300 millones de católicos del mundo, que difunde mensajes religiosos, se acerca al actual presidente de Estados Unidos Donald Trump (40,3 millones), pero sigue lejos de Barack Obama (más de 95 millones) o de cantantes como Katy Perry (104 millones) o Justin Bieber (más de 102 millones).

En los 12 últimos meses, las cuentas del papa en nueve idiomas sumaron otros nueve millones de seguidores, "anónimos, cristianos o no, líderes políticos u otros representantes de la cultura", según el Vaticano.

La cuenta en español ( @Pontifex_es ) es la más popular, con 14,6 millones de seguidores, seguida de la versión en inglés (14 millones).

Por detrás se sitúan las cuentas en italiano (4,6 millones), portugués (3 millones), polaco (más de 953.000) y francés (más de 944.000).

Cabe destacar también el éxito de la cuenta en latín, que tiene 843.000 seguidores.

La cuenta fue inaugurada oficialmente en diciembre de 2012 por el anterior papa, Benedicto XVI.

El papa tiene, además, cinco millones de seguidores en Instagram.

Vea también:

Papa reconoce que Iglesia católica no hizo lo suficiente para...