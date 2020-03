El pececito dorado que obtuvo en una feria se volvió un monstruo que devoró animales de su acuario

Pasó de medir 5 centímetros a 30 en menos de dos años y su dueña ha gastado cientos de dólares en peceras nuevas.

El pez se llama Gerald y quien lo cuida es Alexandria Miller, una joven de 28 años.

En junio de 2018 llegó a su casa en Chicago con una bolsa de plástico llena de agua donde estaba el que parecía un inofensivo pez dorado.

Al mes, el tierno animal había aumentado de tamaño y empezó a comerse a sus vecinos de acuario, por lo que la joven tuvo que buscar un tanque más grande.

El pez siguió creciendo y Alexandria tuvo que comprar una nueva pecera que ya le está quedando chica.

La joven ha gastado 1.300 dólares en su enorme mascota que, cuenta, a veces se aburre y salta en el acuario o golpea el vidrio.

Según ella, está calmado cuando no tiene hambre.

“Algunas personas piensan que ha dejado de crecer, pero no estoy convencida”, afirma.

Woman horrified after two-inch goldfish grows into 'monster' and eats tank mates https://t.co/Kk9zZx6Ocr pic.twitter.com/14CKYZr3LN

— Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) March 17, 2020