El ‘perro-trapero’ y otros creativos disfraces para mascotas que sacan sonrisas este Halloween

Redes sociales se inundan de tiernas imágenes en la celebración que ya no solo es para los niños. La creatividad no parece tener límite en estas fechas.

Uno de los más impactantes y graciosos, aunque no exento de polémica, es el disfraz de mascota de un cachorro llamado Keki de raza puli.



Pero Keki no es el único que desata suspiros de ternura ni carcajadas en redes sociales. Otros muchos peluditos se dieron cita en el Fort Green Park de Nueva York donde hicieron alarde de simpatía.

Uno de ellos, por ejemplo, fue este de Pennywise el macabro payaso de It. Claro que en este caso la ternura no da lugar al miedo .



O qué tal este otro de una emblemática piñata mexicana.



También hubo espacio para el talento, como este simpático guitarrista.



Y si de arte se trata, esta decoración tipo Frida Kalho también causa sensación.



¡Bang!, ¡Crash!, ¡Pow!, este Robin y su hermosa ama Batichica se robaron las miradas en Brooklyn.



En medio de la pasarela, también relució este personaje de Star Wars.



Y un Jedi con el droide BB-8.



Que las fuerza nos acompañe para poder soportar la amenaza de este robot.



También hubo disfraces macabros, como este personaje de ‘Pesadilla sin fin’ que curiosamente solo da dulces sueños.



Si de terror se trata, los afilados colmillos de este voraz Drácula (aunque no se vean) también son una amenaza.



África, una bella mestiza bogotana, también se lució en la ocasión con un disfraz tipo Ciudad Gótica.



Ciudad Gótica tiene su héroe de cuatro patas 💜 pic.twitter.com/CuMKqkHiUd — Jessica Castillo® (@Jvivitarazona) October 31, 2017

Un tierno capitán América fue compartido por Mauricio Cruz.



Y ni qué decir del precioso ángel de Sandra Jímenez.



Leonardo Rojas, por su parte, disfrazó a su mascota con la melena del guitarrista Slash.