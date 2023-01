El problema de usar traductor de Google: burlas a estrella de reality por su tatuaje

La azerbaiyana Naz Mila publicó orgullosa su cuerpo con una frase que, literalmente, dice “Puedo juzgar un único dios con mis errores y errores”.

La joven se hizo famosa por un programa de televisión turco en el que un soltero busca esposa.

Publicidad

Por ello acumula más de 850.000 seguidores en Instagram, muchos de los cuales quedaron sorprendidos por el tatuaje, que se convirtió en objeto de burlas pues no tiene sentido alguno en inglés, idioma al cual la chica creyó traducir.

'I can judge a single god with my wrongs and wrongs' se lee en el cuerpo de Mila, de 26 años. Su traducción al español ‘Puedo juzgar un único dios con mis errores y errores’ tampoco tiene mucha lógica.

Al parecer, la intención de la chica era traducir un viejo proverbio turco que dice ‘Solo Dios puede juzgar mis errores y verdades’.

En la foto, el tatuador también posa orgullosamente junto a su obra. Pero los comentarios y burlas no se hicieron esperar.

Publicidad

Ver esta publicación en Instagram Olay bi dovme olmus ellerine saglik @ramazansilverofficial Bu arada piercing de yapiyor istediginiz yere @ramazansilverofficial @ramazansilverofficial @ramazansilverofficial Una publicación compartida por NAZ (@nazmila_) el 6 de Oct de 2018 a las 7:59 PDT

“Pregunta primero si sabe inglés a una persona antes de dejarla tatuar a un ser humano”, escribió a alguien.

Publicidad

Tras las burlas, la modelo retiró la imagen de Instagram.