El Rubius deja YouTube por ataques de ansiedad y su retiro desencadena debate en las redes sociales

La inesperada confesión de El Rubius sobre sus problemas de salud mental ha provocado desde lágrimas hasta críticas a uno de los youtubers con más seguidores en el mundo.

“Últimamente no me estoy encontrando muy bien. Me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara, grabar videos y hacer directos como he hecho estos siete años. Cada vez siento más y más presión y me pongo más nervioso. Y cada vez me cuesta más respirar. Me dan como bajones. He terminado algunos directos super pronto porque notaba que me desmayaba. Y era por esto, por la ansiedad y los nervios de intentar ser la mejor versión de mí el 100% de las veces que estoy en cámara”, ha dicho El Rubius.

En un video de un poco menos de ocho minutos titulado Me voy a dar un tiempo, compartido por el youtuber a los 29 millones de suscriptores de su canal, contó que ha tenido que recibir ayuda médica.

"Fui al médico el otro día y me dijo que me iba a hacer unas pruebas, pero que seguramente tenía un estrés y una ansiedad del copón".

Por eso, Rubén Doblas, El Rubius, decidió hacer un alto en el camino, dedicarle tiempo a su salud mental y recargar baterías para regresar a YouTube fortalecido.

El anuncio de su retiro temporal originó una serie de reacciones en las redes sociales, donde ha recibido mensajes de apoyo de amigos youtubers y de seguidores, pero también críticas de quienes no ven su oficio como un trabajo para enfermarse.

@Rubiu5 Se lo que sientes, yo estoy en una situación parecida. Estoy en un bloqueo enorme y no mola nada. Te mando todo mi apoyo compañero, descansa y vuelve a tope! — FrigoAdri✨ (@FrigoAdri) May 24, 2018

Que alguien con tanta influencia como el Rubius de visibilidad a un problema tan extendido como la ansiedad es maravilloso.



La falta de empatía que demuestran los que viven por encima de todo, ya no. — Aarón Gómez (@AaronDoGoRo) May 25, 2018

Si el Rubius necesita tomarse un descanso, imaginad los que se levantan a las 7 de la mañana para ir a currar la campo. — Koffing Sonriente (@KoffSonriente) May 24, 2018

Estoy leyendo comentarios sobre el Rubius y su descanso de Youtube, y me parece lamentable la actitud de muchas personas. Que yo sepa no le ha robado a nadie, todo se lo ha hecho él, dónde está el problema? El problema está en que envidias esa vida. Y lo demuestras con desprecio. — KAJAL (@kajalnapalm) May 25, 2018

El Rubius fue claro en que seguirá activo en Twitter e Instagram y que no cancelará su viaje al E3, una de las convenciones de videojuegos más célebres del mundo.

