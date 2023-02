El tremendo regaño de un profesor a un estudiante que habría dicho groserías

Los usuarios de las redes sociales reaccionaron a un video en el que se ve a un profesor que le da un tremendo regaño a un estudiante . Al parecer, el joven dijo varias groserías, situación que habría causado el disgusto del docente.

Aunque no se tiene certeza de en dónde ocurrió el hecho, en Twitter aseguran que tuvo lugar al interior de un colegio de Cali.

En las imágenes se ve al profesor y al estudiante en medio de una cancha.

“Aquí no se dicen groserías, brother, no se dicen, punto. Andá a decirlas afuera, madrea todo lo que se te dé la gana, pero aquí respetá”, gritó el profesor.

Según el docente, esta situación sería repetitiva: “1, 2, 3, 4 veces. La semana pasada, la antepasada, desde el primer día que te vi, en la cafetería, en el pasillo, acá, no jodás. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿Así? Respetá. Esto va para todos los que dicen groserías”.

Las redes sociales explotaron con comentarios en contra y a favor de este profesor.

“Muy bien”, “Felicidades al docente”, “Los papás deberían estar pendientes del hijo”, “La educación comienza en la casa”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

"AQUÍ NO SE DICE GROSERÍAS BROTHER": PROFESOR HACIA ALUMNO❗



En un colegio de Cali, padres de familia informan que un profesor les está gritando a los alumnos, como se evidencia en el vídeo. Vos qué opinas vé?🆗 pic.twitter.com/KRwHILSzrm — Cali OK Noticias (@calioknoticias) February 3, 2023

Más hechos ocurridos al interior de colegios

En Rivera, Huila, hay polémica porque las directivas de un colegio decidieron que este año no se permitirá que los estudiantes tengan celulares en las clases, usen gorras o cabello largo. Este caso se presenta en la institución educativa Misael Pastrana Borrero, en donde la rectora en una reunión con padres de familia dio a conocer las nuevas normas.

“No se aceptan estudiantes con cachuchas, no se aceptan estudiantes con suéteres de todos los colores, no se aceptan estudiantes con pelo largo ni con pelo de todos los colores”, dijo Olga Narváez Fierro, rectora institución educativa Misael Pastrana Borrero.

Entre las prohibiciones también entró el celular. “Queda totalmente prohibido todo equipo tecnológico, ningún celular. Prohibido a partir de mañana, no se aceptan estudiantes con celulares”, señaló la rectora.

Narváez Fierro aseguró que quien no esté dispuesto a cumplir las normas no será recibido. “No le sirve, no se matricule, no venga con su hijo. Si su hijo no se quiso cortar su pelo, simplemente, no le sirve, lléveselo para cualquier otra institución”, agregó.