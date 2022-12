El último rinoceronte blanco usa Tinder en su búsqueda por procrear

“Mido 1,80 mts y 2.200 kilos”, dice el perfil de Sudán. Reserva busca recaudar 9 millones de dólares para salvar su especie.

“El futuro de mi especie depende de mí”, añaden en el perfil de uno de los tres últimos rinocerontes blancos que quedan en el mundo. Lógicamente no fue escrito por él, pero la información corresponde a la triste realidad que vive este gigante mamífero.

OL Pejeta Conservacy hizo una alianza con la red social de citas para recaudar los fondos suficientes que se necesitan para investigar y ejecutar Técnicas de Reproducción Asistida, pues este dominante macho no ha logrado preñar naturalmente a Satu y a Najin, las dos ejemplares de su especie que han sobrevivido.

"Soy único en mi especie. No, en serio soy el último rinoceronte blanco macho del planeta. No quiero adelantarme, pero el futuro de mi especie depende de mí. Funciono bien bajo presión. Me gusta comer hierba y relajarme en el barro", agrega en el perfil la organización.

Lo que quieren lograr al exponer su caso en Tinder, es que las personas hagan un ‘match’ con él, pero más allá de una cita para conocerse, este remitirá a la página http://www.olpejetaconservancy.org/ donde se realizan las donaciones y evitar que la especie no desaparezca de la faz de la tierra.