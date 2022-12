El verdadero significado del famoso Aserejé fue revelado en 2017

Tomó más de 15 años descubrir el secreto, pero un tuitero contó lo que habría detrás del enigmático coro de Las Kétchup.

En el año 2002, Aserejé era el tema más sonado en las emisoras de mundo. A la par de su éxito, hacían carrera los rumores de que ocultaba mensajes subliminales, debido en parte a su coro indescifrable.

Quince años después, el usuario @kueaff se tomó el trabajo de revelar qué quería decir el controvertido tema de las hermanas Muñoz: Lola, Pilar, Lucía y Rocío.

A través de varios tweets explicó cada uno de los versos. Primeros mensajes revelan que en la canción nombran a alguien llamado Diego. Al parecer, este iría caminando bajo el influjo de una droga hacia un bar repleto.

Hasta ahí no hay nada raro. El verdadero aporte del usuario se da cuando habla acerca del coro.

Los versos indescifrables de la canción del 2002 que dice “Aserejé, ja deje tejebe tude jebere / Sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí”, serían la primera estrofa de la canción ‘The Sugarhill Gang’ de Rapper's Delight, la cual dice “I said a hip hop. Hippie to the hippie The hip, hip a hop, and you don't stop, a rock it out Bubba to the bang bang boogie, boobie to the boogie”.

La versión y la pronunciación de ‘Diego’ son alteradas porque este se encuentra bajo efectos de algún narcótico.

Escuche ambas canciones y saque sus propias conclusiones:



