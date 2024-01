Elogian a trabajador de gasolinera que fue grabado mientras bañaba a perrito agobiado por el calor

Las altas temperaturas no solo afectan a los seres humanos y los obligan a refrescarse. Los animales también necesitan de agua para sofocar el calor y el empleado de una estación de servicio entendió muy bien la necesidad de un perrito de estar fresco y lo bañó dentro de un balde.



El curioso hecho ocurrió en la ciudad de Santiago del Estero, Argentina. El trabajador de una gasolinera, identificado como Matías, fue sorprendido por un cliente dándole un baño al animal y fue grabado.

La grabación, de tan solo unos segundos, provocó la reacción de millones de personas en redes sociales, quienes aplauden el gesto del joven con el perrito.

👏🏻¡QUÉ LINDO GESTO!



♦️Es viral el video de este playero que decidió refrescar con un baño a un cachorrito



🐶El perro estaba expuesto a las altas temperaturas de la zona y con el riesgo de sufrir un golpe de calor en Santiago del Estero - Argentina



📹Gentileza. #R800AM pic.twitter.com/jyaTT9KUA2 — La Unión 800 AM (@LaUnionAM) January 19, 2024

En el video se puede ver cuando llega un carro por gasolina y el trabajador se encontraba atendiendo a la mascota, echándole pequeños chorros de agua con la mano derecha.



Los comentarios de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar. “Estos actos de amor aún me hacen creer en la humanidad. Gracias a Dios por la vida de este hombre”, “Que no se pierda el don de ayudar a los animales por estos días de tanto calor. Ellos también lo necesitan. A este muchacho que le den un bono, por favor” y "Por más personas que reconozcan el valor y la importancia de los animalitos” son algunas de las reacciones.