Emotivo reencuentro de una familia con su perrito tras accidente de tránsito

En localidad bonaerense de General Belgrano, la historia de un perrito , llamado Ringo, tuvo un final feliz, pues este logró reencontrarse con su familia tras desaparecer por dos días en el campo.

Según información recopilada por el medio Todo Noticias , el animal viajaba junto a sus propietarios cuando tuvieron un accidente automovilístico.

Los integrantes de la familia fueron trasladados a un centro asistencial luego del incidente, por lo que, al verse abandonado, Ringo huyó hasta adentrarse campo adentro.

Cuando los propietarios del perrito salieron del centro médico, interpusieron la respectiva denuncia para hallar a su mascota.

Gracias a la ardua labor de las autoridades, Ringo pudo reencontrarse con sus seres queridos.

“Nunca perdí un gramo de fe. Sabía que lo iba a volver a ver”, comentó Raúl Pérez, dueño del animal.

El animalito fue llevado a un veterinario, donde establecieron que tenía un buen estado de salud. Tan solo presentó enrojecimiento en sus ojos debido al estrés de la situación.



Perrita abandonada

En Argentina también se registró otra conmovedora historia, la de Sofía, una perrita de 13 años que fue abandonada en un refugio de animales en Buenos Aires . Lo más desgarrador fue la carta que dejó su ahora exdueña dando las razones por las cuales tuvo que dejarla en ese lugar.

De acuerdo con la conmovedora misiva escrita a mano por la mujer, ella se vio obligada a dejar a Sofía porque no tenía trabajo desde hace seis meses y, por la falta de ingresos, se le imposibilitaba comprar medicinas y continuar el tratamiento de su perrita enferma; además, tampoco podía comprar su alimento.

"Perdón, hace tres meses que no puedo comprarle la medicación a Sofía. Me siento muy frustrada e inútil. Sofi tiene 13 años, es lo más dulce y hermoso que tengo. Estoy sin trabajo desde hace seis meses y no puedo comprarle la comida tampoco. Come carne a la plancha y zapallo. Después, lo proceso, porque le cuesta masticar”, dice la misiva.

La mujer reveló que fue con su "familia, amigos, refugios y todo lo que estuvo a mi alcance para darla en adopción. En todos los lugares me aconsejaron no operarla, que era muy riesgoso por la edad y el procedimiento”.

De igual manera, explicó que Sofía debe tomar una cantidad de gotas cada 12 horas y otro medicamento que debe ser administrado vía oral. Narró que encontró a la perrita un 24 de diciembre y desde ese entonces le enseñó a no tener miedo y que no mordiera a otras personas.

"Hijita mía, mamá te ama muchísimo y no te voy a tirar a la calle como te encontré. Espero que sepas comprender. No tengo trabajo. Te amo, Sofía. Mamá", concluyó esta mujer en la carta.

Actualmente, la perrita se encuentra bajó el cuidado del Refugio Zaguates, que por medio de sus redes sociales está intentando reunir a Sofía con su ama.