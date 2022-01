Emotivo reencuentro de una familia con su perro que llevaba siete años perdido

Pepa Tenorio, una mujer en España que lleva 15 años rescatando perros en las calles, compartió una de las historias más conmovedores de las que haya sido testigo en este tiempo: una familia que se reencontró con su mascota, que llevaba perdida siete años.

Dico, un perro pastor alemán, se extravió en 2015 y desde ese momento su dueño lo buscó hasta el día que falleció. Por eso, cuando llamaron de la veterinaria para avisar que había sido hallado por una mujer el pasado 24 de enero en una carretera, la familia no lo podía creer.

Publicidad

Vea también: Turista fue al baño y casi se sienta sobre este venenoso visitante

Pepa halló al canino deambulando y como contaba con un sensor para chips se lo puso y se dio cuenta de que Dico tenía uno, así que llamó a la veterinaria y ahí se enteró de que era miembro de una familia.

“He llamado a la veterinaria y el perro aparece como perdido desde 2015. Han llamado al dueño, le han dado mi número de teléfono y el muchacho se puso en contacto conmigo llorando que llevan siete años buscándolo, que era de su padre, quien falleció, y el hombre murió buscando a su perro. Estoy superemocionada porque vamos a entregárselo”, expresó Pepa en un video que grabó mientras conducía a la reunión con la familia de Dico.

Una imagen vale más que mil palabras: cuando Dico bajó del carro, una mujer y dos hombres se agacharon para abrazarlo y acariciarlo. No podían creer que tenían a su perro otra vez después de tanto tiempo.

Publicidad

“Por favor, siempre que veas un animal en la calle no pases de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo busca y, si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle”, subrayó la mujer.

Dico volvió con su familia en Granada, España, y fue llevado al veterinario para verificar cómo se encuentra de salud. El reporte es muy favorable.

Publicidad

Pepa continúa su labor con los animales, la cual es celebrada por miles en redes sociales.

“Mas personas como tú hacen falta”, son algunos de los mensajes que ha recibido.