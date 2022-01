Empleados de un restaurante renunciaron tras el despido de su jefe sin razón justificada

En un restaurante llamado Noah’s New York Bagels ubicado en Vacaville, Estados Unidos, se presentó un inusual despido a una mujer sin razón justificada.

Todo fue compartido a través de TikTok por la usuaria @_be.1 y el video no tardó en viralizarse rápidamente. En el clip se puede evidenciar como varios trabajadores, en total 15, se dirigen al lugar con el fin de presentar su renuncia voluntaria.

“Cuando el equipo completo se detiene el mismo día para renunciar”, indica el texto que acompaña al video.

Según indicó la mujer a medios locales el despido no tuvo una razón justificable: “No somos reemplazables, no somos desechables y no pueden simplemente despedir a alguien y no dejar que se entere”.

También se conoció que la compañía despidió a la joven debido a que un cliente presentó una queja en su contra y por esto decidieron finalizar su contrato laboral, aunque la mujer aseguró que dicha queja nunca existió y tras llegar a casa fue que descubrió que le habían depositado su último cheque por sus servicios en el lugar.

Enterados de los sucedido y después de algunos malos tratos por parte de los superiores en el lugar, los empleados se motivaron a presentar su renuncia y también lo hicieron como muestra de apoyo a su jefa.

La publicación ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones y luego de viralizarse el establecimiento se pronunció al respecto.

“Nos tomamos muy en serio el tratamiento de los miembros de nuestro equipo y estamos investigando el asunto. Como organización, nos enorgullecemos de brindar una experiencia laboral gratificante para todos los miembros de nuestro equipo mientras buscamos brindar la mejor experiencia posible a nuestros clientes”, concluyeron.

Afortunadamente se les informó a los medios que muchos de los empleados que renunciaron ya cuentan con un nuevo trabajo estable.