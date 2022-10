Emprendedora compró el carro de sus sueños vendiendo "raspaos" en la calle

Lorena Campos es una joven que, a sus 27 años, pudo cumplir uno de sus sueños: tener carro propio gracias a su emprendimiento de "raspaos" en Villanueva, sur del departamento de La Guajira.



Ella publicó una fotografía en la que posaba junto al automóvil y en la descripción puso: “ Mi primer carro vendiendo Raspaos ❤️”.

La publicación generó la admiración de miles de internautas y hasta la tarde de este lunes, 3 de octubre de 2022, ya contaba con casi 31.000 me gusta.

Mi primer carro vendiendo Raspaos ❤️ pic.twitter.com/SV34Ie2xXh — Campo 🍧 (@lorecampon) October 1, 2022

En una entrevista para el diario El Tiempo, Lorena indicó que empezó su negocio hace tres años, luego de que el hombre quien le vendía raspados falleciera.

“El señor falleció y a mí me encanta el 'raspao' y siempre había querido tener una máquina para producirlo. Me surgió la idea, pero haciéndolo más grande, de fruta natural con una imagen no tan común", declaró esta emprendedora.

Junto con su hermano compraron una máquina para romper hielo gracias a un préstamo de su abuelo y fundaron 'Campo Ice' en la puerta de su vivienda. Ella quiso incursionar y hacer un producto diferente, por lo que vio tutoriales en internet para crear sabores distintos como tamarindo, kola o chicle.

Esta joven aprovechó el día de las elecciones locales para la Alcaldía de Villanueva y decidió ir afuera del colegio donde se realizaron las votaciones para vender sus productos.

“Vendí 475 'raspaos', hacían filas para comprarlo. Con la ayuda de mi mamá, mi hermano y una amiga logré organizarme y venderlo", agregó Lorena en diálogo con el citado medio.



El éxito de su negocio le permitió comprarse un carrito de acero inoxidable y hasta creó productos con alcohol para las fiestas de diciembre. Es que ni la pandemia logró que Lorena desistiera de seguir adelante, pues hacía domicilios en moto por todo el municipio. Su jornada laboral duraba casi 12 horas todos los días.

No obstante, una trabajadora le hizo competencia después de robar su fórmula, pero eso tampoco logró desanimarla y pudo adquirir un local de raspados gracias a un préstamo de su novio.

Esta empresaria logró comprar el carro de sus sueños gracias a su emprendimiento, pues lo pagó con todos sus ahorros y con $15 millones que le regaló su papá. Su abuela le obsequió el dinero para el seguro del vehículo.

Tiene la intención de hacer un viaje a Italia para hacer un curso de heladería artesanal, con el objetivo de que 'Campo Ice' siga creciendo más y más.