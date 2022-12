En Brasil matan por la noche a niños de la calle: periodista danés

El periodista danés Mikkel Keldorf acaba de poner el dedo en la llaga con su documental El precio de la Copa del Mundo, en el que denuncia que escuadrones de la muerte tienen como blanco a los niños más pobres de Brasil.

Keldorf, quien viajó a Fortaleza y Río de Janeiro para realizar su reportaje, incluyó testimonios de chicos de la calle y activistas de organizaciones no gubernamentales.

El reportero dijo que le tomó cerca de cinco meses unir todas las piezas de su investigación.

"En marzo estuve en Fortaleza, para conocer la ciudad más violenta de todas las sedes de la Copa Mundo. Hablé con personas que me pusieron en contacto con niños de la calle y luego me enteré que algunos de ellos habían desaparecido", dijo a la revista Placar.

"(...) Los matan por la noche, cuando están durmiendo en una zona por la que transitan turistas", sostuvo.

@igornatusch Um filme sobre a Copa do Mundo a partir de um jornalismo que "não" existe aka. Mikkel Keldorf Jensen http://t.co/BSt5gGO18W— Mikkel Keldorf (@mikkelkeldorf) Mayo 29, 2014