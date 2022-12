¡En los huesos! Emmy y Oscar protagonizan metamorfosis de película

La Policía encontró a Emmy y Oscar en los huesos y sin alientos para permanecer de pie. Fueron abandonados a su suerte en un edificio deshabitado.

Oscar estaba muy nervioso y Emmy, más débil, permaneció casi inmóvil. Se notaba a leguas el sufrimiento que tuvieron que pasar estos perros famélicos.

Desde ese 13 de julio, día de su hallazgo, las autoridades de Chicago en alianza con la fundación Trio Animal se dieron a la tarea de rehabilitarlos.

Con medicinas, buena alimentación, entrenamiento personalizado y mucho amor lograron resultados increíbles.

Oscar & Emmy are real winners! Just look at how much these survivors changed with a 'lil TLC... Trio Animal Foundation on.hln.tv/69pyCYPosted by The Daily Share on Miércoles, 23 de septiembre de 2015 https://www.facebook.com/TheDailyShare/videos/482903138535729/

Hoy, Emmy y Oscar son los protagonistas de una transformación de película. Y razones tienen para sonreírle a la vida.



Un gran maestro de la vida

Dicen que lo más importante de un maestro no es lo que enseña sino lo que es. Joel Bunkowske parece ajustarse a esta consigna.

Docente de la Universidad de DeVry, en Nashville (EE. UU.), Bunkowske no vio problema alguno en tomar en sus brazos al hijo de una de sus alumnas y dictar clase con él.

Amanda Osbon, una madre soltera, no tuvo con quién dejar a su hijo y terminó en el salón con el niño.

El gesto del maestro fue aplaudido por todos sus alumnos. Osbon, que publicó la foto en Facebook, jamás imaginó que llegaría a millones de personas, incluida la candidata demócrata Hillary Clinton.

“Los malabares de la crianza de los hijos y las exigencias de la educación son una realidad para más del 25% de los estudiantes universitarios”, comentó la ex primera dama.



¡Qué vida de burro!

Vive en Goiania, Brasil, y se acostumbró a hacer la siesta en una hamaca. Su nombre es Leo y es un adorable burrito camino a alcanzar su primer millón de visitas en Youtube.

Lo único que ha tenido que hacer para convertirse en celebridad es relajarse, dejarse mecer y, para que no haya asomo de duda sobre su dulzura, los dueños de esta cría tienen que masajearle la pancita, para que todos los cibernautas quieran “apapucharlo”.