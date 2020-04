En medio de la cuarentena encuentra la sorpresa de su vida enterrada en el jardín

El hombre se mudó hace poco al lugar y allí pasa el aislamiento preventivo por coronavirus.

En medio del periodo de aislamiento obligatorio por coronavirus, muchas personas le han dado rienda suelta a la creatividad, pero también a la curiosidad.

Sin embargo, para John Brayshaw el hallazgo de un carro antiguo enterrado en el jardín de su vivienda en Heckmondwike, Inglaterra, no estaba entre los planes.

Mientras arreglaba el jardín de su nueva casa, a la que se mudó hace 6 meses, el hombre de 40 años encontró bajo el césped algo metálico que resultó ser un carro antiguo completo.

Se cree que el auto hallado era un Ford Popular 103e de la década de 1950.

“Es realmente raro, no es algo que encuentres todos los días. Está literalmente en medio de mi jardín. Es una de esas cosas que tienes que ver para creerlas”, dijo Brayshaw a los medios.

Gardener is left stunned after digging up a 1950s #Ford Popular car. Read more > https://t.co/RhkVt18vCz pic.twitter.com/4PB07xMWLr

— Marshall Motor Group (@MarshallGroup) April 10, 2020