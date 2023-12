En plena boda en Chinú, Córdoba, novia se niega a casarse y destapa las razones de su decisión

En las últimas horas, las redes sociales se han visto sacudidas por una serie de videos que muestran el momento en el que una novia se niega a casarse durante una boda en Chinú, Córdoba. Lo que debería haber sido un romántico "sí" terminó con un inesperado giro y los debates entre internautas no han parado.



Familiares y amigos, ansiosos por capturar el emotivo momento, se preparaban para registrar la unión de Jesica Avilés y Santiago Restrepo Vega. Sin embargo, la novia sorprendió a todos al expresar su negativa.

Cuando la notaria le preguntó “es tu deseo contraer matrimonio con Santiago Restrepo”, Jesica Avilés quedó en silencio unos segundos y luego respondió: “no sé, no sé, porque hubo inconvenientes precisamente hoy”.



La novia, aparentemente afectada, explicó que su decisión estaba vinculada a las tensiones con su suegro, alegando que esto afectaría a sus hijos. "El papá de Santiago me mintió. Él se deja mandar por el papá, así no me caso", declaró Jesica, revelando el conflicto familiar que la llevó a tomar esta sorprendente decisión.

Se hizo viral un video de una boda fallida en Chinú, Córdoba. Cuando la notaria le preguntó a la novia Jesica Avilez que si se quería casar con Santiago Restrepo, esta dijo que no. El novio se negó a pagar la fiesta y les tocó hacer “vaca” a los amigos. pic.twitter.com/IjXVqX1x5q — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

Entonces, la notaria señaló que la boda quedaba cancelada y un hombre fuera de cámara expresó su apoyo: "¡Listo! ¡Perfecto! Es lo mejor que pasó", mientras aplaudía con cierta ironía.

La situación se complicó aún más con una discusión a gritos entre las familias de los novios, mientras algunos abandonaban el lugar la ceremonia.

En otra de las imágenes se ve que una de las invitadas toma el micrófono y les pide a los presentes hacer “una vaca”, “con lo que traemos en los sobres”, para ayudar a pagar lo que supuestamente el papá del novio no quiso.

Sigo con los videos de la plantada que le pegó la novia chinuana Jessica Avilez a su prometido, en pleno matrimonio notarial. Cómo el novio se negó a pagar la cuenta del matrimonio, los invitados hicieron “vaca” para sufragar los gastos. pic.twitter.com/YBdtnxELtW — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

Los videos, que han generado intensos comentarios en redes, han dividido a los internautas entre quienes respaldan a la novia, apoyando su derecho a retractarse, y aquellos que muestran solidaridad con el novio rechazado en plena boda.

En medio de la controversia, surge la incertidumbre sobre la autenticidad del suceso, ya que algunos usuarios sugieren que podría tratarse de una escena actuada y la fecha exacta del incidente aún no ha sido confirmada.