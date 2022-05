¿Naturaleza cruel? En un parpadeo, águila le arrebató sus polluelos a una cigüeña

Una cámara instalada en el Parque Nacional de Cabañeros, en España, le hacía seguimiento a una cigüeña y a sus recién nacidos, cuando esta historia dio un giro trágico.

En un parpadeo, un águila real atacó el nido de la cigüeña y se llevó consigo a los dos polluelos. Aunque la madre intentó reaccionar, poco pudo hacer y lo único que quedó en su nido fue un huevo sin eclosionar.

Las autoridades del parque no salen de su asombro, pues aseguran que no es común ver ese comportamiento depredador en un águila real. La naturaleza, sin duda, no deja de sorprendernos.