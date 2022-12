En video: arriesgó su vida por salvar a un perro

Los héroes existen y están entre nosotros. Uno de ellos fue descubierto este martes por las autoridades ecuatorianas, cuando intentaba rescatar a un perro que había caído a un caño, en el norte de Guayaquil (Ecuador).

Las cámaras de seguridad del servicio de vigilancia Ecu 911 captaron la escena a las 8 y 40 de la mañana. El animal, sucio y sin fuerzas, intentaba sin éxito salir de la zanja.



Cámara de video vigilancia capta el momento en que un ciudadano rescata a un perro que se había caído en una zanja pic.twitter.com/ZWzi81ImlC — ECU911Samborondón (@ecu911sambo) agosto 5, 2014

Un peatón logró divisar al perro, pero no sabía cómo ayudar. La zanja, bastante profunda, lo intimidaba.

Minutos después, apareció otro hombre que, sin mediar palabra, se quitó los zapatos, saltó la barda y empezó a bajar por el inclinado muro de concreto.

Descendió alrededor de tres metros, pero no era suficiente. El perro no tenía fuerzas para intentar llegar a él. Su benefactor, entonces, tuvo que arriesgar más y llegar casi al borde de las aguas negras que pasaban por el caño.

El animal también puso de su parte y se dejó agarrar del cuello. Y comenzó el ascenso.

Otros peatones y conductores se unieron al rescate, lanzando una especie de soga para ayudar al hombre.

Cinco minutos después, el perro y su salvador habían alcanzado la calle.

El video se ha hecho rápidamente viral en las redes sociales, después de que el servicio Ecu 911 Samborondón publicara las imágenes del rescate en su cuenta de Twitter.

¿El mejor entrevistado del mundo?

Todos los periodistas sueñan con concretar la entrevista de su vida. La reportera Sofía Ojeda, del canal WNEP-TV, con sede en Pensilvania, Estados Unidos, logró la suya con un niño de cinco años realmente encantador.

El pequeño Noah Ritter apareció de la nada en la feria del condado de Wayne y le dio un vuelco al reportaje que hasta ese momento no pasaba de ser un simple registro.

Tan dulce, espontáneo y talentoso resultó ser este niño, que hoy sus palabras y su actitud frente a la cámara lo han vuelto popular mundialmente.

Así transcurre parte de la entrevista a la que muchos no dudan en titular El Show de Noah Ritter:

<<Periodista:

-¿Qué piensas de la atracción?

Noah:

-¡Fue maravilloso! Nunca había estado en un programa de televisión antes. Aparentemente, algunas veces no veo las noticias, porque soy un niño y mi abuelo me da el control remoto para ver el Powerball.

Periodista:

-¿Y la atracción?

Noah:

-¡Fue genial! Porque aparentemente das vueltas y cada vez te mareas. ¡Todo lo que haces es marearte!

Periodista:

-¿Estás emocionado?

Noah:

-¡Nunca, nunca había estado en vivo por televisión. Nunca, nunca había estado en vivo por televisión!>>

Al final, este niño pelirrojo le da su nombre a la periodista y se va con su padre mientras sigue hablando de su experiencia sin importar que ya no hay un micrófono para escucharlo.

Su entrevista se volvió viral al instante.



Noah for president. https://t.co/wJ4x9v9S1v (via @SofiaOjedaWNEP) — justin kanew (@justin_kanew) agosto 5, 2014

