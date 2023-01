En video: baterista sufre un derrame cerebral en pleno show y sigue tocando con una mano

Alex Header, de la banda tributo a Korn, se desmayó justo en el momento en que terminó la canción que interpretaban.

El músico, de 28 años, contó que había sentido que la mitad de su cuerpo se había quedado paralizada y que no veía bien por el ojo izquierdo en medio de la presentación en un festival de Manchester.

Pero esos síntomas no fueron impedimento para que él se detuviera "No quería detener la canción porque era muy pronto", manifestó, aunque también confesó que creyó que estaba sufriendo un episodio relacionado con la baja de azúcar.

“Ni en un millón de años habría pensado que estaba sufriendo un derrame cerebral”, le contó al Daily Mail, medio que publicó el video en el que se ve cómo se desploma al final de la canción.



Después del hecho pasó una semana bajo observación médica y regresó a casa. Aún debe recuperarse si quiere volver a pisar un escenario. Entre tanto, la banda Korn Again busca quien les dé una mano en la batería para cumplir con la agenda.