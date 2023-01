Encontró a su novia besándose con otro en una fiesta y su reacción se volvió viral

El hombre compartió en su cuenta de Twitter la manera como afrontó esta situación de infidelidad.

El joven, @Marian0Nicola, fue a una fiesta en Argentina sin su novia. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando se dio cuenta de que ella también estaba en la reunión, pero con otro.

Ella, lejos de imaginarse que su novio se encontraba ahí, estaba besando a otro chico. Nano tomó la traición con algo de humor y hasta se sacó un selfi.

Más tarde publicó la foto en Twitter y de inmediato se viralizó en redes sociales. “Mi novia (ahora ex) no se dio cuenta que vinimos a la misma fiesta”, escribió en la publicación ,que pronto alcanzó los 17 mil retuits y más de 70 mil me gusta.



Sin embargo, esta no fue la única publicación de Twitter que Nano compartió tras descubrir la infidelidad de su novia. También escribió “se aceptan donaciones de dignidad”.

Luego de agradecer por las muestras de apoyo de todos aquellos que se solidarizaron con su situación, Nano decidió compartir en Twitter la explicación de su exnovia, que estaba desesperada pidiendo perdón.



Bueno acá está el final de todo (nada del otro mundo) pero se que la mayoría quería saber quien era la chica más buscada de argentina, yo por miedo de los insultos que ella reciba no quería etiquetarla, pero bueno se entiende que me lo tome con humor y queda ahí. @MoreMiller6 pic.twitter.com/lDYMpnc4AI — Males no tan esta (@Marian0nicolas) March 9, 2018

Nano le respondió: “te pudiste haber esmerado un poco más”.