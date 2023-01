Encontró marihuana en la ropa de su hijo y grabó este video para darle una lección inolvidable

“Hago esto porque te quiero”, dijo el papá de Danny al deshacerse de la droga que descubrió en un pantalón de su hijo. En las redes sociales, le aplauden.

El padre de familia encontró la dosis de marihuana cuando fue a lavar la ropa de su hijo. La droga estaba empacada en un tarro negro que Danny había olvidado sacar de un bolsillo.

Decidió, entonces, grabar un video que envió al celular de su hijo, para que lo viera antes de regresar del colegio.

“Hola, Danny, ¿cómo estás? Quiero hablarle a mi hijo Danny, que ahora está en el colegio, y me hace sentir orgulloso”, así comienza la grabación de esta lección paternal.

Y acto seguido, muestra su hallazgo junto a la lavadora: “Lo que me gusta de lavar la ropa es que si encuentro algo que no me agrada, lo desaparezco”.



Con el tarro negro en sus manos, este padre molesto se dirige al baño y arroja toda la marihuana al inodoro, suelta el agua y continúa con su manifiesto.

“La próxima vez, hazte cargo de tu porquería, no quiero verla en nuestra casa. ¿Te queda claro? Te quiero y esto lo hago por tu bien”, agregó.

El final no pudo ser mejor. Con la misma calma y firmeza, el padre le recuerda a su hijo la nobleza con la que se deben reconocer los errores: “sin resentimientos”.

