Encontró una billetera y la regresó con un conmovedor mensaje explicando por qué se quedó el dinero

Al leer la carta, el dueño de la cartera, un albañil, entendió la situación y señaló que “a mí no me debe nada, ya está”.

Víctor Molina es un ciudadano argentino que se dedica al oficio de construcción. En uno de sus viajes perdió la billetera, pero al no recordar dónde se resignó.

Por fortuna para él, alguien la halló y decidió dejarla en una emisora local, donde revisaron la documentación para saber quién era el dueño.

Al abrirla, les llamó la atención que los documentos se encontraban intactos. Si bien no había dinero, hallaron una nota que los dejó perplejos.

Quien la halló tomó los billetes para alimentar a su familia.

Molina, de 52 años y padre de 8 hijos, le dijo a Radio Casilda que “si realmente sacó el dinero para darle de comer a sus hijos, en buena hora que la perdí y la encontró esa persona, por algo pasan las cosas".

En lugar de enojarse o dudar de la nota, este hombre dice que está convencido de que “lo que está escrito en la nota es verdad”.

Añadió al medio que “si la hubiera encontrado un sinvergüenza, saca la plata y la tira. Pero si dejó una nota hasta pienso que en algún punto es alguien que me conoce”.

“La plata va y viene” y “ojalá nunca me toque”, reflexionó el dueño de la billetera.