Enfermera cumple el último deseo de una paciente con cáncer y el mundo se lo agradece

Margareth Smith, de 63 años, quería escuchar su canción favorita 'Bailando en el cielo', y una voz cálida y dulce le cantó al oído un día antes de morir.

La paciente, que sufrió un grave deterioro en su salud, tuvo que ser ingresada al Vanderbilt University Medical Center hace algunas semanas. Y es que en el último año venía librando una batalla contra el cáncer.

Requería un trasplante de hígado, pero los médicos advirtieron que no resistiría la cirugía y desistieron hacerle este procedimiento.



La enfermera Olivia Neufelder quiso entonces darle un regalo a Margareth: con una pista, empezó a tararear Dancing in the sky, de Dani and Lizzy. La melodía fluyó, entre sollozos y sonrisas. Un día después, la paciente murió.

El video, publicado por Megan Smith, hija de Margareth, superó los tres millones de vistas en Facebook.

