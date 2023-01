Enfermera que no sabía inglés dejó nota a paciente extranjero y la traducción en redes da risa

La mujer quería informarle sobre lo que no debía hacer antes de su cirugía programada para la mañana siguiente. A buen entendedor…

La imagen fue publicada por el usuario WaspDog en Reddit.

En la nota, escrita por una enfermera china, se interpreta: “Esta noche, después de las 10:00 p.m., no coma ni beba nada. Mañana, a las 8:00 a.m., será operado”.



An international student hospitalised in China and the nurse who couldn’t speak English, informed him about his surgery with this note. from funny

Sin embargo, varias personas que vieron el mensaje dieron su propia traducción:

“Sin contexto parece la nota de alguien varado en algún lugar sin comida ni agua, y solo terminará su sufrimiento en un momento específico por alguna razón”.

“No hay comida ni agua, mañana te comeremos a las 8:00”.

“Esta noche después de las 10:00 p.m. no comas ni bebas. Mañana a las 8:00 a.m. te asesinaremos”.

“Y una hora exacta: no ‘¿puedes estar entre los 12 y 5 para ser asesinado?’".