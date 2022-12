Entre lágrimas, este padre sale en defensa de su hijo con síndrome de Down

Qué padre no sale en defensa de sus hijos para protegerlos de todo mal y peligro. Robb Scott lo hizo después de escuchar una conversación callejera en la que calificaban de anormales a los niños con síndrome de Down.

Sucedió en una tienda de videos. Un niño le preguntó a su papá qué era el síndrome de Down y el respondió: “una enfermedad con la que no se sabe nada”.Scott, padre de un niño con síndrome de Down, no fue capaz de corregirlo en ese momento.

Destrozado, decidió grabar un mensaje conmovedor para recordarse a sí mismo y con los que quisieran escucharlo lo valiosos que son los niños Down.

This is important for me to say. Excuse my emotion.Kelly Macintosh-Scott.Posted by Robb Scott on Sábado, 20 de febrero de 2016 https://www.facebook.com/RobbScottDrawings/videos/10156568675120615/

“Síndrome de Down es, literalmente, una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Es divertido, brillante, increíble, es genial, amoroso, amable (…) No es una enfermedad, ni siquiera es una discapacidad”, dijo entre lágrimas.

En el mensaje de cinco minutos, Scott intenta contener el llanto, pero es inevitable que las lágrimas rueden. Al final, se arrepiente de haber guardado silencio en la tienda.

“No di un paso adelante por mi hijo y por toda la gente con síndrome de Down. Y eso me destrozó en ese momento. Solo quiero hacerlo público para recordármelo a mí mismo”.

La redención llegó con este video que le da la vuelta al mundo y que este viernes alcanzaba los 1,8 millones de reproducciones en Facebook.



Burger King no se va de Colombia

La cadena de comidas rápidas tuvo que decirlo no una, ni dos, ni tres sino decenas de veces: “Burger King no se va de Colombia”. Tuiteros usaron un confidencial que la revista Semana había publicado en 1989, para desatar el rumor en esta red social.

¿Preocupados por Burger King? Les recomiendo revisar la fecha del confidencial. pic.twitter.com/Wr3RY8Auny — Sergio (@agualaboca) March 4, 2016

Burger King se volvió tendencia este viernes hasta que algunos se percataron de la fecha del confidencial y, entonces, comenzaron las críticas y las burlas.

El rumor de la salida del país de Burger King confirma un rumor que siempre ha estado ahí: los colombianos no leemos — Adolfo Zableh (@azableh) March 4, 2016

Tal fue el alboroto que la cadena comercial debió salirle al paso y desmentir en letras mayúsculas.

¡BURGER KING NO SE VA DE COLOMBIA! La noticia publicada en @RevistaSemana corresponde a un confidencial del año 1989 pic.twitter.com/KoB0Oxb9ur — Burger King Colombia (@BurgerKingCol) March 4, 2016

Será por eso que otros aprovecharon para recordar las palabras del desaparecido filósofo Umberto Eco sobre internet como instrumento peligroso.



El empleado más adorable del aeropuerto de Michigan

No solo es el más guapo, también el más famoso y querido de los trabajadores del aeropuerto Cherry Capital, en los Estados Unidos.

Él es Piper, un border collie cuya misión diaria es garantizar la seguridad de los aviones al momento del despegue y del aterrizaje.

¿Cómo lo hace? Evitando la presencia de animales salvajes y otros intrusos en la pista o cerca de ella.

Es el mejor en su campo. Aunque también roba suspiros por su aire de piloto canino.