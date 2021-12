Error viral: periodista confundió a protagonistas de Spider-Man con Harry Potter y Dua Lipa

El periodista argentino Christian Martín tuvo un jocoso momento durante la gala del Balón de Oro en París, Francia, pues el reportero confundió a Tom Holland y Zendaya, protagonistas de las últimas películas de Spider-Man , con Harry Potter y la cantante británica Dua Lipa.

“Es Dua Lipa”, indicó Martín, pero segundos después confesó: “No sé quién es”.

Pese al error, sus compañeros de planta le indicaron que Zendaya es una actriz.

La intérprete estadounidense había llegado acompañada del también actor Tom Holland, a quien el reportero se refirió como “ahí llega uno que tiene cara de Harry Potter”.

Martín también confesó que no sabía quién era el actor que le da vida a Peter Parker en ‘ Spider-Man: No Way Home’.

Los dos actores de Hollywood fueron invitados a la ceremonia con el objetivo de promocionar su próxima película, que se estrenará el próximo 17 de diciembre.

Publicidad

Internautas en redes sociales reaccionaron ante la equivocación del reportero. Algunos solo le hicieron caer en cuenta de su error, pero otros aplaudieron su equivocación.

”Sos un genio”, ”maestro” y “Christian Martin, el Messi de los periodistas” fueron algunos de los comentarios que recibió el periodista argentino.

Vea el video del curioso error aquí:

Zendaya y Tom Holland llegan a la gala del Balón de Oro 2021.



Christian Martin de ESPN: "Dua Lipa y uno que tiene cara de Harry Potter". 🤡🙃#BallonDor pic.twitter.com/CFo0kfAL9F — 🏳️‍⚧️ Mar 🏳️‍⚧️ (@mariaraaawr) November 29, 2021

Más de #LoMásTrinado: