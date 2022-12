Es colombiana la mujer que desarmó a carterazos y mordiscos a un atracador en España 

Lenis Galvis iba a comprar jabón “del más barato”, cuando se dio cuenta que un ladrón apuntaba a su amiga tendera.

De los tensos momentos que pasó en el forcejeo dice que le pareció que duraron media hora. Su historia fue registrada por el periódico El Español y el diario ABC.

Gracias a su intrépida acción y a que quedó grabado en video, se supo que la heroina es de Planeta Rica (Córdoba) y que lleva varios años viviendo en Europa.

Asegura que no ha visto el video. "Una cosa es verlo y otra haber pasado por ello", declaró.

"Fue muy desagradable, aunque creo que ese ya no viene más a robar aquí. No quiero ver el vídeo porque tengo miedo", añadió.

Por tratarse de un arma de fogueo, por fortuna la colombiana resultó con apenas un par de quemones.



Su valiente acción le costó también varios hematomas en un brazo, el cuello y detrás de la oreja. Además, aseguró que el ladrón ya tenía 'azotado' el mismo establecimiento y que no era la primera vez que entraba a hacer de las suyas.

"La otra vez que atracó aquí encontré a la dependienta muy afligida y creo que por eso reaccioné así. Fue un pronto que no volveré a hacer más. Me salió así", afirma.

“Ahora me arrepiento un poco, no sé si volvería a repetirlo en la misma situación”, respondió cuando le le preguntaron si no entendía que había puesto en total riesgo su vida .

La mujer de 47 años aseguró que se gana la vida cuidando ancianos en el país ibérico. Al ladrón, que gracias a su temeridad está en la cárcel le dice: “que en vez de atracar, se ponga a recoger cartones como hace otra gente, que eso es dignidad”.

Así registró Noticias Caracol la historia:

A carterazos y mordiscos, esta mujer se enfrentó a ladrón armado y...