Escalofriante momento en que joven encuentra una sanguijuela en su media

"Mira mi tobillo, hay un bulto enorme", dijo la joven en el video en el que quedó registrado el escalofriante momento en que se encuentra con una sanguijuela en su media.

De acuerdo con Zoe Nesic, de 19 años, quien publicó las imágenes en su cuenta de TikTok, el hecho ocurrió después de llegar de una caminata por la zona de Stevenson Falls, en Australia.

Al llegar a casa, asegura, sintió “lago burbujeante” en su pierna, por lo que decidió revisar y se encontró con el horripilante animal: una sanguijuela.

Justo cuando encuentra al ‘invasor’ suelta un largo ‘Nooo’ antes de, angustiada, preguntar "¿Qué hago?". La escena, que fue registrada a mediados del mes de junio, ha causado miles de reacciones de internautas.

Muchos aseguran que si hubieran estado en los zapatos de Nesic hasta se habrían desmayado. Haga clic aquí para ver el video.

"Me las arreglé para mantener la calma el tiempo suficiente para encender mi flash, pero pensé que sería un gran video. No fue doloroso en absoluto, sin embargo, tuve una reacción alérgica, así que mi pierna estaba hinchada y había un bulto sólido del tamaño de una moneda de 50 centavos debajo de la herida durante unos días, me picaba mucho", contó luego la adolescente en news.com.au.