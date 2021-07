Escándalo en la Feria Buró: denuncian que le negaron trozo de pizza a trabajador

La Feria Buró es tendencia en redes sociales por la denuncia de un joven que trabajó en el evento, quien narró que su cofundadora, María Alejandra Silva, se negó a darle una porción de pizza a un operador de logística.

De acuerdo con el testimonio de Pablo Matiz Botero, el episodio ocurrió durante el segundo día de montaje, cuando la administración del evento compró varias cajas de pizza para el personal.

Según dijo Matiz, él quiso compartir un trozo de pizza con el operador de logística, quien lo acompañó en la entrada y se encargaba de controlar el flujo de personas de la Feria Buró, pero no se lo permitieron:

“Una vez llegué a la oficina para coger mi porción pregunté: ‘Male, ¿puedo llevarme un pedazo de pizza para el señor de logística que ha estado conmigo todo el día?’, a lo cual ella me respondió con un rotundo no”.

Pablo Matiz confesó que quedó confundido, pues pensó que era un chiste.

“A ese no simplemente respondí, lleno de rabia, pero cordialmente con lo siguiente: ‘Bueno. Yo le doy la mía, tranquila’. Una vez fui a coger el pedazo de pizza, María Alejandra me responde con lo siguiente: ‘Te lo vas a comer tú o se lo va a comer el operador?’. Muy tranquilamente le respondí que se lo iba a llevar al operador, y en ese momento me dice: ‘No, entonces no lo puedes coger’”, sostuvo.

De acuerdo con Pablo Matiz, el episodio le generó mucha molestia, pues no entendía por qué le negaron darle comida a otra persona. Por eso, volvió, habló con María Alejandra y renunció.

“Siempre trato de ponerme en los zapatos de los demás y la única razón por la que llegué a pensar que podría decirme que no a la porción de pizza para el operador es que cada empresa subcontratada es responsable de sus trabajadores y, aunque sea cierto el típico argumento de ‘si le doy a uno tengo que darles a todos’, este no era el caso, porque era el único operador de esa empresa que estaba presente (…) De igual manera, lo que me generó más controversia fue el hecho de que cuando le dije que le iba a dar mi porción no me lo permitiera”, añadió Pablo.

Finalmente, el joven dijo que se sentía decepcionado de la “inhumanidad a la que nos enfrentamos todos los días”.

Versión de la cofundadora de la Feria Buró

Tras el escándalo, María Alejandra Silva explicó en entrevista con La W Radio que la pizza la pidió “contada con las porciones que tenía que tener para abarcar mi staff y poder darle bienestar a mi personal”.

“Lastimosamente no puedo darle comida, o no comida, darle bienestar a las personas que contratan mis proveedores porque la persona que menciona Juan Pablo no trabajaba directamente para mí, es una persona que trabaja un tercero”, aclaró la cofundadora de la Feria Buró.

El episodio ha generado miles de reacciones en redes sociales, principalmente de rechazo, pues allí le dicen que “un plato de comida no se le niega a nadie”.

