"Escogió la casa equivocada": culturista de 82 años le dio una paliza al ladrón que entró a robarla

El sujeto fingió estar enfermo para entrar a la casa, pero no logró engañar a la deportista y decidió ingresar a las malas: craso error.

“¡Por favor, llame una ambulancia!”, fue lo que Willie Murphy escuchó a las afueras de su casa en Rochester, Nueva York, por parte de un ciudadano que supuestamente estaba sufriendo.

La mujer de 82 años pensó en ayudar y lo que hizo fue llamar a la Policía, pero no lo dejó entrar. Al ver esto, el sujeto decidió ingresar a la fuerza.

Eran más de las 11 de la noche y todo estaba oscuro. Murphy aprovechó esto y se escondió en la penumbra con una mesa. En cuanto vio la oportunidad, se la estrelló y rompió en el cuerpo.

Mientras el delincuente se retorcía en el suelo por el dolor, ella tomó un recipiente de champú y se lo vertió en el rostro para que no pudiera ver. Como si fuera poco, tomó una escoba y lo redujo haciendo gala de sus premios .

El hecho terminó con la captura del sujeto y Willie Murphy convertida en toda una heroína, pues asegura que en cuanto llegaron los oficiales empezó una seguidilla de selfis que le pedían.