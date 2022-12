Espiaba a su vecina semidesnuda con un drone

¡Mucho cuidado con los drones! O mejor, con el uso que algunos les están dando a estos dispositivos voladores no tripulados.

Un hombre en Eslovaquia quiso espiar con su drone a una vecina cuando tomaba el sol semidesnuda en la terraza de un edificio.

En un primer momento, la joven intentó huir; pero, segundos después, cambió de parecer y regresó con una escoba para defenderse del intruso.

No se ha podido constatar si se trata de un video planeado o no, lo cierto es que es mejor estar sobreaviso.

¡Más dulce y recargado! El disfraz con luces LED está de vuelta

Su portadora es Zoey, una niña a la que su padre, el fotógrafo californiano Royce Hutain, iluminó de pies a cabeza.

Después del éxito obtenido el año pasado con un disfraz hecho con luces LED, el creativo papá regresa en el 2014 con una luminosa versión del personaje de Disney Minnie Mouse.

Su hija, por segundo año consecutivo, es la orgullosa y feliz modelo de este traje que cuenta con 372 luces LED que se pueden programar de 12 formas distintas.

Gracias a la enorme popularidad alcanzada en el último año, Hutain creó la firma Glowy Zoey , que vende sus divertidos diseños de LED para cualquier ocasión.

Accidentado anuncio publicitario

Una polémica campaña publicitaria tuvo que ser retirada de las calles de Moscú, Rusia, por su alta peligrosidad.

La fotografía que acompañaba el aviso mostraba los pechos que una mujer tapaba con sus manos. A su lado, rezaba el siguiente lema: “Te atraen”.

En un solo día, el anuncio provocó 517 accidentes de tránsito.

La Policía de Moscú tuvo que interceptar 30 camiones que llevaban dicha publicidad. El anunciante era una compañía de telefonía móvil.

“Soy de Liberia, no soy un virus”

Una mujer estadounidense de origen liberiano decidió levantar su voz contra la estigmatización a los africanos por cuenta del virus del Ébola. Su campaña en las redes sociales ha empezado a tomar fuerza a nivel mundial.

Shoana Solomon, presentadora de televisión y fotógrafa, se cansó de la discriminación. Y es que a su hija le dijeron en el colegio: “Tú eres de Liberia, por eso tienes la enfermedad”.

La respuesta de esta madre no se hizo esperar. En el video titulado Soy de Liberia, no soy un virus, enfatiza en que no es correcto estigmatizar a todo un pueblo.

Solomon, en su video, incluye fotografías compartidas por usuarios en Twitter con el hashtag #IamaLiberianNotAVirus.