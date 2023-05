Esta abuela de 80 años conmovió a las redes sociales tras comprar el vestido para su boda

Tras la muerte de su esposo en 2017, Janeth Merryman pensó que su vida iba a terminar, sin embargo, el destino le tenía guardada a esta abuela de 80 años una segunda oportunidad en el amor .



La mujer creyó que no volvería a casarse, pero fue flechada por Cupido. Esta abuela de 80 años conmovió luego de que se hizo viral un video en el que aparece comprando su vestido de novia. Con su historia, Janeth le mostró al mundo que el amor había vuelto a tocar a su puerta.

La más emocionada fue su nieta, Danni Jefferson, quien documentó en las redes sociales cada momento de esta historia de amor.

“Fue conmovedor. Estoy tan feliz por ella. Me encanta lo feliz que es y que haya encontrado el amor, sobre todo a su edad. Sé que inspiró a tantas mujeres que son mucho más jóvenes que ella y piensan que han perdido la esperanza de encontrar el amor”, aseguró la nieta de esta enamorada.

“Si hay alguna mujer de 80 años por ahí, arriésgate. Eso es lo que estoy haciendo, no me quedan muchos años más y ahora estoy feliz. Ahora sonrío mucho porque él me hace reír mucho”, expresó Janeth.

Vincent Dransfield nació el 28 de marzo de 1914 y vive de forma independiente en el municipio de Little Falls, en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde reside desde 1945. A sus 109 años, el abuelo recorre la ciudad en su automóvil todos los días y desempeña las funciones diarias sin necesidad de recibir ayuda.

Dransfield se mueve entre el segundo piso y el sótano de su vivienda para cocinar, acostarse, lavar la ropa y realizar otras actividades de su vida cotidiana. Se baña solo y se desplaza por la ciudad en su vehículo comprando comestibles, el almuerzo o haciendo los mandados que su familia necesita.

El adulto mayor tiene un hijo, tres nietos y siete bisnietos y su estado de salud supera el de algunos de sus familiares más jóvenes: “Él no tiene dolores de espalda. No tiene los dolores y molestias diarios que yo, a los 48 años, tengo. No tiene dolores de cabeza, nada de eso. Es una locura”, declaró su nieta Erica Lista en una entrevista con el medio Today.

El hombre de 109 años nunca ha enfrentado una enfermedad significativa que deteriore su salud, por lo que disfruta de una longevidad saludable en mente y cuerpo. Aunque vivía para su esposa, quien murió en 1992 a los 54 años, el abuelo decidió seguir adelante con la actitud positiva que lo caracteriza.

El centenario, que pasó más de 80 años sirviendo al departamento de bomberos voluntarios local, reveló los secretos para llevar una larga vida.