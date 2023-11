Deportista dice que abrió OnlyFans para pagar su viaje a los Juegos Olímpicos París 2024

La deportista rumana Alexandra Ianculescu asegura que para poder viajar a los Juegos Olímpicos del próximo año abrió hace algún tiempo una cuenta en OnlyFans que le ha servido para financiar su travesía a las justas que se llevarán a cabo en París en 2024.



Varios deportistas sueñan con participar en los Juegos Olímpicos y recaudan fondos de distintas maneras para hacer parte de las justas deportivas. En este caso, Alexandra Ianculescu afirma que llegará a competir gracias a su trabajo en la plataforma de contenido por suscripción.

Sin embargo, no es algo nuevo, pues la ciclista abrió su cuenta en OnlyFans en el año 2021 y dice que el dinero que ya ha recaudado le ha servido para financiar sus viajes a diferentes competencias, además de costear sus gastos personales y tener ingresos extras.

La aplicación, que mayoritariamente es usada por adultos, ha ganado mucha popularidad en los últimos años y cada vez son más los deportistas y personas del común que hacen uso de esta herramienta para generar importantes ingresos.

En entrevista con Daily Star, la deportista asegura que “soy atleta olímpica, pero publicar fotos sexys en bikini en OnlyFans desde 2021 paga mis cuentas. El dinero es una locura. Me importaba lo que pensara la gente, pero luego me di cuenta de que sus opiniones no pagan mis cuentas”.

La idea de abrir cuenta en esa plataforma fue por una sugerencia que alguien le hizo a Alexandra. “Alguien dijo ‘¿por qué no tienes una cuenta de OnlyFans y creas un detrás de escena de lo que haces? Y, como publicas fotos en traje de baño, de todos modos puedes cobrar por eso’. Yo me preguntaba si de verdad la gente pagaba por eso, pues me gusta mi cuerpo, quiero publicarlo de todas maneras. Así que esperé un mes y a ver qué pasaba y fue una locura”.



La deportista, que ya está generando importantes ingresos para París 2024, afirma que tiene paciencia: “planeo hacer esto por mucho tiempo. No espero establecerme o comprar una casa, o tener hijos, o comprar perros en el corto plazo, pero sí trabajar duro para llegar a los Juegos Olímpicos”.

Después de dejar el patinaje de velocidad, la deportista logró su sueño de competir en unas justas deportivas en 2018, cuando asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur en ciclismo. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado por falta de entrenamiento y ahora quiere mejorar.

"En 2018 probé el ciclismo en pista por primera vez y me enamoré por completo, fue una combinación natural hecha en el cielo y se sintió fácil de hacer, porque tenía el poder del patinaje", expresó.

Su gran objetivo, enfatiza, es destacar en el ciclismo y pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos del próximo año.